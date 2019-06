Zes jaar cel geëist tegen verdachte (29) van dodelijk ongeluk Lekkerkerk

Prenten­boek­je laat zien dat transgen­ders normaal zijn: ‘Kinderen vinden niet snel iets heel raar’

10:05 Onder het mom van 'het mooiste wat je kunt worden, is jezelf' presenteert de stichting Schiedams Lef het prentenboekje Stefan en Katie. Het boekje maakt kinderen in de leeftijd van 5 tot 8 jaar vertrouwd met het beeld dat een meisje zich ook jongen kan voelen en vice versa. ,,Er bleken nog maar weinig kinderboekjes te zijn over dit onderwerp.''