Zes jaar gevangenisstraf voor zingende havenwerker vanwege drugssmokkel

Havenwerker Wendell E. (44) moet zes jaar de cel in omdat hij drugssmokkelaars heeft geholpen. De rechtbank acht bewezen dat hij bij drie cocaïnetransporten in de Rotterdamse haven betrokken was.

Hij werkte bij ECT, het grootste containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven. E. kon in het systeem bepalen waar de containers op het terrein worden neergezet. Voor de smokkelaars regelde hij dat containers uit Zuid-Amerika met drugs vlakbij containers kwamen te staan uit onverdachte landen. De drugs werd vervolgens overgeheveld, waarna de verdovende middelen de terminal verlieten in een container die minder streng werd gecontroleerd.

De politie arresteerde E. in september 2017 op z’n werkplek, in het bijzijn van z’n collega’s. Daarmee was z’n aanhouding meteen groot nieuws. Ook omdat E. een markante verschijning is. Hij trad als zanger geregeld op bij bedrijfsfeesten en ook op partijtjes van kennissen uit de haven. Hij hield er de bijnaam ‘de zingende stackplanner’ aan over, naar zijn functie bij ECT. In zijn toenmalige woonplaats Rozenburg was hij voorzitter van de stichting Rozenburg Bloeit die evenementen in het dorp helpt organiseren.

Schnabbels

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, twee weken geleden, suggereerde de officier van justitie dat E’s zangcarrière minder succesvol was dan hij deed voorkomen en dat hij meer verdiende met de drugstransporten. Bij het nalopen van de financiën is de recherche tot de conclusie gekomen dat de havenwerker de afgelopen jaren 94.000 euro meer heeft uitgegeven dan hij binnenkreeg. Volgens de rechtbank moet E. geld hebben ontvangen voor zijn diensten aan drugscriminelen.

E. ontkent dat stellig. Hij zegt het geld zwart bij elkaar te hebben gezongen en er daarom geen boekhouding van te hebben. Hij heeft van de rechter nog vier weken gekregen om z’n schnabbels alsnog aan te tonen. Lukt dat niet, dan moet hij de 94.000 euro aan de staat betalen.

Lager

Het OM eiste twee weken geleden 9 jaar celstraf voor de havenmedewerker. De straf pakt lager uit, omdat hij volgens de rechtbank ‘een kleine schakel was in een groter geheel’ en hij niet betrokken lijkt bij de organisatie van de transporten. Na zijn arrestatie zat hij al tien maanden in voorarrest. Bij de drie transporten ging het in totaal om 1161 kilo cocaïne.

E. had als verzachtende omstandigheid aangevoerd dat z'n zaak door zijn arrestatie op de ECT-terminal en z'n muzikale werk wel erg breed in de media is uitgemeten. De rechtbank vindt dat geen reden voor strafvermindering. ,,De verdachte had kunnen weten dat het schokkend en dus nieuwswaardig is als iemand op een vertrouwenspositie in de haven corrupt blijkt te zijn.‘’

Volledig scherm Wendell E. (44) bij de rechtbank, tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak. © Jan Hensema