Zes tieners opgepakt voor in rug steken van 17-jarige jongen

VIDeo Dikke pret bij pinguïns na opfris­beurt van hun verblijf in Blijdorp

17:30 Kijk ze eens vrolijk hobbelen, de pinguïns in Diergaarde Blijdorp. Een poosje zaten de gesnavelde waggelaars achter de schermen, omdat hun verblijf een fikse opfrisbeurt kreeg. De onderwaterattractie Oceanium staat er immers al heel wat jaren, dus zo nu en dan is een lik verf en het vervangen van een vloertje in dit deel van de Rotterdamse dierentuin noodzakelijk.