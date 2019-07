Zes visstropers aangehouden op Oosterscheldekering

Waterspeel­pa­ra­dijs in Schollebos bijna open

16:46 Voor kinderen die in het Schollebos spelen, zien de nieuwe speeltoestellen er aanlokkelijk uit. Ze moeten nog even wachten, want het hek dat eromheen staat, is nog op slot. Net op tijd voor het begin van de zomervakantie opent het waterparadijs.