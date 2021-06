Zestien porties 'vlees' uit één zakje: 'Het is even wennen, maar het lijkt er op en het smaakt er naar'

Via de Susta Foods website bestel je een Miss Sustabox, te beginnen vanaf vier zakjes. Twee daarvan zijn voor kip, twee voor gehakt. In de mixen zitten eiwit en koolhydraten uit tarwe, ijzer en vitamine B12. Een zakje is een halfjaar houdbaar en bevat zo’n vierhonderd gram veganistische kip of gehakt. ,,Soms denken mensen als ze het zakje zien dat het niet genoeg is voor een heel gezin, maar een box is goed voor zestien porties”, lacht Verkerk.