Zestien sporttassen met cocaïne gevonden in Rotterdamse haven

De douane vond die dag tijdens een controle vijf sporttassen die vol zaten met cocaïne tussen enkele containers. Later, in de nacht van zaterdag op zondag, is een auto met hoge snelheid door de slagbomen gereden om een mogelijke controle op het haventerrein te voorkomen.

In de wagen, die kort na het incident is achtergelaten op de Maasvlakte, zijn nog elf vergelijkbare sporttassen met cocaïne aangetroffen. Bij het aantreffen van de auto waren de inzittende(n) al op de vlucht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De hoeveelheid onderschepte cocaïne in de Rotterdamse haven is vorig jaar verdrievoudigd. Verslaggever Koen Voskuil vertelde er woensdag over in de Ochtend Show to go: