Zestig supporters Union Berlin aangehouden, andere groep ging eerder vanavond op de vuist met ME

Een flinke groep voetbalfans trok vanaf de Oude Haven onder begeleiding van de ME richting de Kuip. De supporters liepen in een lange sliert naar het stadion. Toen de ME zag dat de sliert te lang was geworden, werden de supporters gevraagd om even te stoppen zodat de mensen die achterin liepen weer konden aansluiten. Volgens een politiewoordvoerder ging het toen mis. ,,Een klein groepje supporters was het daar niet mee eens en begon op de ME in te slaan. En dat is iets wat je niet moet doen, want dan wordt er teruggeslagen.’’