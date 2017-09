'Zet hier een flitsapparaat neer en het is meteen kassa'

Klats! Daar gaat een maaltijdbezorger met zijn scooter tegen het wegdek. Saban Sonmezer (39) van de Kebab Shop op de kruising van de Nieuwe Binnenweg met de Claes de Vrieselaan schudt deze regenachtige maandagmiddag zijn hoofd. ,,Het is hier elke week wel een keer raak. Het verkeer heeft voorrang op de Binnenweg, dus denken de automobilisten dat ze lekker door kunnen rijden. Als ze hier een flitsapparaat neerzetten, nou dan is het meteen kassa.'' De Nieuwe Binnenweg is één van de 'racebanen' in Rotterdam waar winkeliers, bewoners en de kwetsbare weggebruikers zich ergeren aan de asorijders. ,,Dubbel parkeren, veel te hard rijden; het is echt een struggle for life'', zegt Susanne Vuyk die op de Nieuwe Binnenweg een bloemenzaak runt. Het is een 30-kilometer zone, maar er wordt niet op snelheid gehandhaafd. Ik ben al van menig aanrijding getuige geweest.''

Rijgedrag Binnenkort stelt de gemeente een top 5 samen van straten die zich het meest lenen voor roekeloos rijgedrag. De Meent, Nieuwe Binnenweg en de Witte de Withstraat zijn de straten, volgens een eerdere motie van D66, waar verkeershufters nogal wat ergenis oproepen bij middenstanders en bewoners. Straten waar geen aparte fietspaden liggen. Fietsers moeten er vaak slalommen tussen dubbelgeparkeerde voertuigen en de passerende trams. De Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans is helemaal klaar met de verkeershufters die Rotterdam teisteren. Hij heeft meerdere grote verkeerscontroles in het vooruitzicht gesteld. Die hebben een dubbele werking: veel weggebruikers krijgen in betrekkelijk korte tijd een bon en de acties zijn duidelijk zichtbaar voor het publiek. Zodoende gaat er ook een preventieve werking van uit. Maar agenten in burger op zo maar een doordeweekse dag op pad sturen, levert de dienders ook al zat schrijfwerk op. Ergernis wekkende overtredingen genoeg deze maandagmiddag.

Een aanhanger, half op de weg en half op de stoep in de Witte de Withstraat, blokkeert de boel doordat aan de andere kant een auto dubbel is geparkeerd. Een scooterrijder pakt daarom de stoep en schept bijna een klant van een broodjeszaak. ,,En soms wordt hier met snelheden van 60, 70 kilometer gereden'', zegt een winkelier die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Echt niet normaal. Van die patsers in dure auto's. En maar gassen, vooral als de terrassen vol zitten.''



Schrik

Op de Nieuwe Binnenweg zijn foutparkeerders bijna niet te tellen. En de zebrascheurders. Op de kruising waar de maaltijdbezorger nog wacht op de ambulance, kan een snelheidsmaniak nog net een moeder met kind op de oversteekplaats ontwijken.



De vrouw hijgt op de stoep uit van de schrik. ,,Hij had me gewoon niet gezien'', zegt ze onthutst. ,,En dan toch zo hard rijden! Of ik het wat vind, die extra verkeerscontroles? Wat dacht je? Er was hier bijna een gezin ontwricht.''