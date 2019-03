Zet je horeca-eetfoto's op Instagram en verdien daar ook nog eens geld mee

OM eist 4 jaar cel en tbs tegen ‘gewetenlo­ze’ verdachte van vrouwenhan­del

20:19 Honderden seksklanten zou de vriendin hebben moeten ontvangen in woningen in Capelle aan den IJssel en Schiedam. Ook zou de Rotterdammer Xavier C. (29) haar een week hebben opgesloten in een huis in Rozenburg en haar meerdere malen ernstig hebben mishandeld. Het OM eist een celstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging tegen de verdachte.