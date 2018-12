Zeven mariniers aangehouden voor schoppen persoon in centrum Rotterdam

Flinke slag op Zuid: duizenden euro's uit auto's 'geplukt’

17:49 De politie heeft donderdagnacht een flinke slag geslagen in Rotterdam-Zuid. Drie mannen zijn aangehouden die met een flinke hoeveelheid contant geld 's nachts in hun auto rondreden. Een Roemeen liep tegen de lamp nadat de politie drugs, een wapen en bankbiljetten in zijn auto vond.