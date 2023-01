Zeven mensen aangehouden op Maasvlakte die drugs uit containers wilden halen, jongste 17 jaar

Naar Aruba? Flamingo’s spot je op Goe­ree-Overflak­kee

Waarom de hele wereld over als je ook in eigen land mooie dingen kan zien? Om flamingo’s te spotten, hoef je helemaal niet naar Aruba of een of ander tropisch Caraïbisch oord: de roze gekleurde beesten zijn even goed te zien op Goeree-Overflakkee in Oude-Tonge.

