Zeven Rotterdamse relschoppers moeten zich kort voor aftrap Marokko melden bij politie

Jongens willen in auto van oudere dame naar feest in Rotterdam rijden, maar brengen nacht door in de cel

Een bestuurder zonder geldig rijbewijs reed zaterdag in de auto van een oudere dame samen met een vriend naar een feest in Rotterdam. Maar nadat hij werd aangehouden door de politie bleek hij te diep in het glaasje te hebben gekeken en ook nog eens een flinke hoeveelheid drugs bij zich te dragen.

5 december