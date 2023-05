Zeven uithalers aangetroffen in Maasvlakte, teller deze week op 14

De douane heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zeven uithalers aangetroffen op een haventerrein in de Maasvlakte. Het gaat om vijf Rotterdammers, twee van 17 jaar en drie in de leeftijd van 22, 26 en 28 jaar. Ook zijn er een 16-jarige Dordtenaar en een man (30) met een nog onbekende woonplaats aangehouden.