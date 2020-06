Zeven verdachten uit ‘internationaal drugsnetwerk’ opgepakt voor invoer 3,2 ton cocaïne in Rotterdamse haven

Blijdschap over vergroe­ning Prins Alexander­plein, horecacon­tai­ners voor bier en pizza's zijn al binnen

19:13 Op het Prins Alexanderplein in Rotterdam-oost is met tevredenheid gereageerd op de plannen van de gemeente Rotterdam om het gebied te gaan vergroenen. ,,We zijn blij verrast.’’ Prompt verschenen er donderdagmiddag twee horecacontainers.