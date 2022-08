Zeventien jaar na kofferbakmoord komt eind van het proces in zicht

Ruzie tussen man en vrouw ontspoort als één van hen een mes trekt

Een ruzie in de relationele sfeer tussen een man en vrouw in de wijk Reyeroord in Rotterdam-Zuid, is geëscaleerd toen één van hen woedend een mes tevoorschijn haalde. Ze liepen allebei verwondingen op aan hun hand. De vrouw moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

