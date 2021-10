Zieke Jan Rot viert zijn laatste verjaardag in het Luxor: ‘Ik word 64 en niet ouder’

Sinds hij Abraham heeft gezien, is een verjaardagsconcert een vijfjaarlijkse traditie geworden voor Jan Rot. De eerste drie edities waren in Amsterdam, de vierde stond al gepland in Rotterdam, de stad waaraan hij zijn hart verpandde en waarin hij sinds 2017 woont. Vanwege uitgezaaide darmkanker gaat hij die echter niet halen. ,,Ik word 64 en niet ouder. Dat is verdrietig, maar ook speciaal. Dus hebben we het concert een jaartje naar voren gehaald. When I’m 64.”