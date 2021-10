Zieke vrouw (83) wordt ‘horendol’ van herrie in flat, renovatie duurt nog een jaar: ‘Ik kan niet naar buiten’

Goed nieuws voor de Eendrachts­mo­len: rijksmonu­ment uit 1727 volgend jaar opgeknapt

23 oktober Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard krijgt subsidie van de provincie Zuid-Holland voor de restauratie van de Eendrachtsmolen in Zevenhuizen. De verwachting is dat het rijksmonument uit 1727 bij het Zevenhuizer Verlaat in de loop van volgend jaar opgeknapt kan worden.