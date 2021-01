Zieke zanger 'Hand in Hand’ krijgt hartverwarmende verrassing van Feyenoordsupporters

Politie vindt vuurwapen in papiercon­tai­ner: 18-jarige Rotterdam­mer aangehou­den

21 januari Een 18-jarige Rotterdammer is woensdag op een wel heel bijzondere manier tegen de lamp gelopen. Een alerte buurtbewoonster vond een vuurwapen in een papiercontainer, die bij een woning aan de Gerrit Rietveldstraat in Rotterdam-Nesselande stond. Zij alarmeerde de politie, die nam het wapen in beslag en hield de jongvolwassene korte tijd later aan.