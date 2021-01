Zieke zanger ‘Hand in Hand’ krijgt hartverwarmende verrassing van Feyenoord

Vier stenen leeuwen gaan niet naar het Hofplein... maar naar het Oostplein

21 januari De vier zandstenen leeuwen, waarvan er drie langs de Maasboulevard liggen, gaan niet naar het Hofplein. In een brief schrijft het college van b en w dat wordt bekeken of de beelden in de toekomst een plekje kunnen krijgen op het Oostplein, ter hoogte van de oorspronkelijke Marinierskazerne. ,,Voor dit moment handhaven we de huidige - in oorsprong indrukwekkende - locatie’’, aldus het schrijven naar aanleiding van vragen van Leefbaar Rotterdam.