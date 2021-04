Ziekenhuizen vol coronapatiënten: ‘Huisarts moest anderhalf uur rondbellen voor een bed’

video Hoe werkt dat nou, zo'n sneltest? Máxima laat het zich maar wat graag uitleggen

7 april Koningin Máxima heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de Valentijnschool in Rotterdam-Delfshaven. Daarna maakte ze ook nog haar opwachting bij petrochemiebedrijf Huntsman Holland in de Botlek. In beide gevallen was de aanleiding de snel- en zelftesten, waarmee de school en het bedrijf de kans op besmetting door het coronavirus willen minimaliseren.