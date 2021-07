Ziekenhuizen willen snellere diagnose bij heftige buikpijn: ‘Patiënt eerder van pijn verlossen’

Video Man (50) raakt ernstig gewond bij schietpar­tij in Rotterdam-Zuid, vrouw (32) aangehou­den

12:40 Een 50-jarige man is vannacht ernstig gewond geraakt bij een schietpartij in de Leliënstein in Rotterdam-Zuid. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar. De politie hield later in de nacht een 32-jarige vrouw aan als verdachte, maar zij is niet de schutter.