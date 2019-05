Zien! Rotterdamse fotograaf legt reptielen kleurrijk vast

De meeste mensen zijn niet gecharmeerd van reptielen. Ze vinden ze vies, glad, eng. Zie Matthijs Kuijpers daarom als een man met een missie. De fotograaf uit Rotterdam reist de wereld af op zoek naar bijzondere reptielen en amfibieën. Want man, wat zijn die rare dieren mooi. ,,Kijk naar die ogen, schubben en kleuren. Ik kan daar echt kippenvel van krijgen.''

Kuijpers begon zijn carrière als oorlogsfotograaf, maar hij had al snel door dat hij dat niet lang ging volhouden. ,,Ik werd daar niet vrolijk van.'' Liever richtte hij zijn lens op zijn oude passie: de reptiel. ,,Mijn broer kreeg ooit een slang, maar hij vond er geen bal aan en dumpte hem bij mij'', vertelt hij. ,,Ik ben gaan bestuderen hoe zo'n dier zich gedraagt en ik raakte gefascineerd. Toen kwam er nog een slang bij op mijn slaapkamertje, later een paar hagedisjes. Zo is het langzaam maar zeker uit de hand gelopen.'' De afgelopen 27 jaar legde hij al tweeduizend soorten vast, maar zijn honger is nog lang niet gestild. Integendeel, de lijst met koudbloedige dieren die hij nog wil vereeuwigen, wordt steeds langer. ,,Op het moment dat ik een soort heb vastgelegd, worden er weer tien nieuwe ontdekt.''

Brughagedis

Nummer één op de lijst staat de tuatara, de Nieuw-Zeelandse brughagedis, waarvan er nog maar een paar in leven zijn. ,,Het is de meest primitieve soort die er is, maar hij is alleen nog te vinden op een paar eilandjes zonder ratten. En die zijn zwaar beschermd, dus daar kom je niet zomaar op.''

Dichter bij huis staat Diergaarde Blijdorp op zijn wensenlijstje, sinds premier Mark Rutte na een staatsbezoek vier iguana delicatissima met zijn regeringsvliegtuig van de Antillen naar Rotterdam bracht. Kuijpers vindt de met uitsterven bedreigde leguanen prachtig, maar de dierentuin willigt zijn verzoek niet in om ze te fotograferen. ,,Want ik blijf niet achter het glas hè.'' Terwijl dat in buitenlandse dierentuinen nooit een probleem is. ,,Daar kom ik overal binnen, alleen in Nederland doen ze moeilijk.''

Want of hij nou reptielen vastlegt in hun natuurlijke habitat of in gevangenschap bij diergaardes of particuliere verzamelaars, dat maakt Kuijpers niets uit. Zijn handelsmerk is immers de zwarte achtergrond waardoor de kleuren van de dieren ervan af spatten. ,,Grassprieten er omheen zouden alleen maar afleiden.''

Emotie

Over de kleur van reptielen bestaat overigens een wijdverbreid misverstand. Vaak wordt gedacht, bijvoorbeeld, dat een kameleon zijn kleur aanpast aan zijn omgeving, maar daar klopt volgens Kuijpers weinig van. Kleur heeft met emotie te maken, het dier laat daarmee zien of hij op zijn gemak is of juist niet. Kuijpers probeert zijn 'modellen' daarom zo rustig mogelijk te benaderen. Een gestrest dier kan immers gevaarlijk zijn voor een ander, daarom draagt hij altijd handschoenen, ook voor zichzelf. ,,Als je niet oppast, dan bijten ze nog hun eigen staart af''

Fotoboek Cold Instinct verschijnt eind september.

Guatemalan beaded lizard (Heloderma charlesbogerti).

Chinese alligator (Alligator sinensis).

Green tree python (Morelia viridis).

