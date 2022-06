Zigzaggende motorrijders halen levensgevaarlijke stunts uit op de A4: ‘Ze zien het als hobby’

Nieuwe fractie Capels Bewoners Belang valt nu al uit elkaar: ‘Gedonder begon al op eerste vergade­ring’

Het is hommeles bij Capels Bewoners Belang (CBB) in Capelle aan den IJssel. Raadslid Martin van Gent verwijt zijn fractiegenoot Marita Pengel een coup te hebben gepleegd binnen de partij en hem te willen lozen. Maar hij wil van geen wijken weten. ,,Capels Bewoners Belang is nu meer Capels Bewoners Bedrog geworden.’’

