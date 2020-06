Zij fotografeerde beren als mensen (en overleed toen haar eigen tentoonstelling opende)

Autovrije Witte de Withstraat zorgt voor verkeers­over­last in zijstraten: ‘Wij zijn het spuugzat’

20 juni Sinds een paar weken zijn auto’s niet meer welkom in de Witte de Withstraat. Dat is goed nieuws voor de horecaondernemers in de straat, maar voor de horecaondernemers in de zijstraten is het een stuk minder leuk. Zij hebben nu constant ronkende auto’s voor de deur staan en dat zorgt voor problemen op de terrassen.