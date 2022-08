Zij stonden vandaag stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië

15 augustus 1945. De dag dat de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. In Azië woedde de oorlog nog maanden nadat Nederland werd bevrijd. Maar op die dag in augustus capituleerde Japan. Tientallen mensen herdachten maandagmorgen bij het monument op de Boompjes. Om 19.00 uur wordt de nationale Indië-herdenking uitgezonden op televisie.

,,Wat geef je door als je niet praat over wat is geweest?’’, zingt woordkunstenares Esmay Usmany als aftrap van de herdenking aan de Boompjes in het centrum van Rotterdam. Meteen schieten een paar mensen vol. Want de stilte van de generaties voor haar, klinken luider dan ooit. Er is zelfs een term voor: Indisch zwijgen. De gebeurtenissen zó traumatisch dat de woorden niet over de lippen rolden.

Joa (12) en Morgane (8) zijn half Indisch, half Kaapverdisch. De twee kinderen vinden het belangrijk om te gedenken, en daarom luisteren ze op de kade naar de woorden van wethouder Said Kasmi en die van Henry Timisela - de directeur van het Moluks Historisch Museum. Joa legt uit dat hij alles wil weten over de cultuur, want dáár ligt een deel van zijn roots. Morgane: ,,Ik wil meer weten over de oorlog en over wie ik ben.’’ Dan vervolgt ze enthousiast: ,,Ik vind het eten ook lekker!’’

‘Je raakt het nooit meer kwijt’

Wim Kloos (94) is een Rotterdammer die ook in voormalig Nederlands-Indië is geweest. Hij was er peletonmonteur voor de staf. Herdenkingen bijwonen, dat vindt hij belangrijk. Maar makkelijk is het niet. ,,Ik heb nog steeds last van wat ik daar heb gezien. Je raakt het nooit meer kwijt’’, vertelt hij.

Op de Boompjes hangen banieren met foto’s. Voor het eerst is er niet alleen een herdenking, maar is er dit jaar ook een viering van het leven. Er wordt op deze maandag niet alleen teruggekeken, maar ook vooruit. Bij het Maritiem Museum is tot 22.00 uur een Floating Pasar (markt), met optredens en kraampjes.

