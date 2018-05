Zij verhuist met één nier minder, hij met één nier extra

Uitslapen, dat is er op deze verhuisdag niet bij voor Van Vliet en zijn ‘levende donor’ Slats. Om zes uur staan de verpleegkundigen al aan hun bed. ,,We moesten meteen aan het ontbijt en vlug vlug wassen. Normaal komt de dag pas om negen uur een beetje op gang. Ik heb het gevoel dat ik er nu –en het is nog niet eens twaalf uur- al de hele dag op heb zitten.’’

Het is ‘puur toeval’ dat de verslaggever van het AD juist deze historische verhuizing van het Rotterdamse ziekenhuis meemaakt. De verhuizing van het grootste ziekenhuis van Nederland die zijn weerga niet kent in de Nederlandse geschiedenis, vanwege de vele patiënten en medewerkers die verkassen.

Samen met Slats beleeft hij dit avontuur. Wie ziet hoe liefdevol de Brabantse zijn hand pakt, kan niet geloven dat ze elkaar niet kenden voor zijn zoektocht naar een nieuwe nier. Via Facebook vond Van Vliet zijn levende donor. En na vele onderzoeken en lang wachten, was afgelopen dinsdag eindelijk de operatie.

Zij verhuist dus met één nier minder, hij met één nier extra. Slats is de allereerste die in de vroege morgen door de tijdelijke tunnel van oud naar nieuw gaat. Hoe was het? ,,Koud. Het was een koude lange gang.’’ Morgen mag ze waarschijnlijk weer naar huis. ,,Maar het is geen straf hier nog een nachtje te blijven, op deze hele mooie afdeling met een prachtig uitzicht.’’

Geen ziekenhuisgevoel

,,Wat mij als eerste opviel? De frisse geur’’, zegt Van Vliet, die met al zijn persoonlijke spullen en medicijnen op bed naar de nieuwbouw werd gebracht. ,,De hoge ramen, het vele licht, de lichte kleuren. Je hebt hier helemaal geen ziekenhuisgevoel. Je voelt je minder patiënt. Heel anders in het oude ziekenhuis, dat echt niet meer van deze tijd was. Van de jaren zestig in Tirana naar Rotterdam in 2018 in één dag. In mijn vorige kamer moest mijn bed opzij, als de buurman naar elders moest. Kijk, hoe ruim het nu is.’’

Tekst gaat door onder de foto.

Volledig scherm Een bijzonder duo verhuisde vanmorgen als eerste binnendoor naar hun eenpersoonskamer in het Erasmus MC: Dénis van Vliet –verslaggever van het AD- en Marja Slats, die haar nier aan hem afstond. © Frank de Roo

Uren naar zijn aankomst is Van Vliet nog vol van luxe van zijn kamer vol ‘mannenhuissnufjes’: de grote breedbeeldtelevisie, de eigen badkamer, het horloge met alarm om zijn pols, het zonnescherm dat met een druk op zijn tablet naar beneden gaat. En de vele andere knopjes op zijn tablet. Een tablet, die overigens op deze eerste dag nog de nodige kuren vertoont. ,,Ik ben ook benieuwd hoe oudere patiënten die tablet vinden. Oh ja, mijn deur gaat ook erg lastig open. En je merkt dat de verpleegkundigen ook moeten wennen. Kleine kinderziektes.’’

Aanspraak

De stilte, die valt hem al snel op. Tot in de vroege avond is bezoek tijdens deze verhuisdag niet welkom. Er zijn geen geluiden van buiten. Geen kamergenoot die kreunt of snurkt. Maar ook geen kamergenoot om grappen mee te maken ,,Ik vind het wel jammer, dat ze helemaal geen vierpersoonskamers meer in dit ziekenhuis hebben. Natuurlijk, net na een operatie is die privacy fijn. En het is ook hygiënischer. Maar op een zeker moment wil je toch aanspraak. Ik kan mij voorstellen dat voor sommige mensen het wel eenzaam kan zijn.’’

Het academische ziekenhuis is vandaag ook leger dan het ooit nog zal zijn. Geprobeerd is zoveel mogelijk patiënten naar huis of naar een ander ziekenhuis te brengen, zodat er zo min mogelijk met hun bed via de grote transporthal naar hun nieuwe kamer hoeven te rollen. Een onderneming, die vooral spannend is voor de patiënten van de intensive care. ,,Het is echt indrukwekkend hoe goed georganiseerd alles vandaag is’’, zegt Van Vliet, al merkt Slats dat het vandaag net iets lastiger is om de juiste medicijnen te krijgen. ,,Maar dat komt ook wel goed.’’