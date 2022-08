Zij zorgen voor de perfecte match tussen ouderen en oppashond: ‘Het is een win-winsituatie’

Sommige ouderen zijn niet meer in staat om voor een hond te zorgen, maar willen wel genieten van het gezelschap. En laat dat nu ook gewoon mogelijk zijn, via stichting Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier (OOPOEH). ,,We matchen hondjes met senioren in de buurt”, zegt Liselotte Scheriau, projectmanager in Rotterdam.

Waarom zijn jullie met dit initiatief gestart?

,,De oprichter, Sofie Brouwer, had een buurvrouw bij wie haar hond af en toe ging logeren. Ze merkte dat de buurvrouw daarvan genoot en het ook nog eens heel goed deed. Zo ontstond het idee: kunnen we niet nog meer ouderen blij maken? Heel veel ouderen komen hierdoor uit hun sociaal isolement en krijgen meer aanspraak, omdat ze vaker naar buiten gaan. We hebben nu in totaal 518 ‘oopoeh’s’ in Rotterdam. In heel Nederland staat de teller op 14.638.’’

Hoe werkt het precies?

,,Je kunt je aanmelden op de site, maar ook met ons bellen. Sommige ouderen zijn namelijk niet meer digitaal, dus worden telefonisch geholpen. We gaan dan kijken wat een oudere precies wil, wat voor hondje ze zoeken en of een soortgelijke hond zich in hun buurt bevindt. We proberen zoveel mogelijk senioren te matchen met hondjes in de buurt.”

Wat betekent zo’n oppashond voor een oudere?

,,Heel veel vreugde. Het is voor hen heel fijn om een dier om zich heen te hebben. En ze ervaren niet de lasten, maar wel de lusten. Ook organiseren we soms uitjes, waarbij de ouderen bij elkaar komen en samen gaan wandelen. Daar ontstaan soms ook vriendschappen uit.”

En wat heeft het baasje eraan?

,,Het is fijn om je hond achter te laten bij iemand met heel veel ervaring en liefde en tijd. Je kinderen laat je het liefst ook achter bij opa en oma. Nou, hetzelfde geldt hier. En je doet ook iets goeds, want je maakt iemand ontzettend blij. Heel veel ouderen kijken er ontzettend naar uit en denken: o, maandag komt-ie weer. Het is een win-winsituatie.”

