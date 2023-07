Zijn jouw gegevens verkocht op criminele marktplaats? Zo kun je dat checken

Leroy Fer met Alanyaspor op trainings­kamp bij CWO in Vlaardin­gen

Sjachtar Donetsk is nog niet weg, of de volgende buitenlandse voetbalclub staat alweer op de stoep bij vereniging CWO in Vlaardingen. Vanaf woensdag tot en met 4 augustus is Alanyaspor uit Turkije op trainingskamp aan het Trimpad.