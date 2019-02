Zijn zusje werd door haar ex gedood, nu strijdt Gilliard (31) tegen geweld binnen relaties: 'Het moet stoppen’

Hij schiet wakker. Het is vrijdagochtend, kwart voor drie. Gilliard controleert zijn telefoon die hij vóór het slapen gaan op stil zette. Hij ziet twaalf berichten van zijn zusje. Noodberichten. Hij zoekt contact en krijgt antwoord: ,,Laat maar, niks meer aan de hand.’’ Gilliard twijfelt. Twaalf berichten is wel veel. Maar hij vertrouwt zijn zusje. En een keer eerder was het loos alarm. Hij gaat weer slapen.