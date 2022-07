Zingende buschauffeurs terug met nieuw lied over Feyenoord: ‘Melodie gaat niet meer uit je hoofd’

Zingende buschauf­feurs barsten van ambitie: ‘We willen Mijn Feyenoord in de Top 2000’

Twee jaar geleden waren ze er opeens. Ze parkeerden een oude RET-bus uit de jaren 80 voor de Kuip, namen een clip op bij hun lied Mijn Feyenoord en een paar weken later stonden ze in een bomvol Feyenoordstadion om hun verse hit te zingen. Maar aan ambities geen gebrek bij de Rotterdamse zingende buschauffeurs: ze willen dat hun lied - op de melodie van het aanstekelijke Sweet Caroline - in de Top 2000 komt.

