Zingende politieagente Chanté (25): ‘Allerbelangrijkste is om veilig thuis te komen bij je geliefde’

De 25-jarige Chanté van der Lugt uit Vlaardingen was haar hele jeugd bezig met muziek en ging naar het Conservatorium in Rotterdam. Toen ze op 19-jarige leeftijd aan haar carrière begon, kwam ze echter niet op het podium terecht, maar bij de politie. Nu is de politieagente toch weer de muziekwereld ingedoken en heeft ze onlangs haar eerste eigen nummer Vannacht bij jou uitgebracht.

Waar gaat het liedje over?

,,Het mooiste is als iedereen dat voor zichzelf kan interpreteren. In mijn geval gaat het over mijn werk bij de politie en dat ik het verlangen heb om naar huis te gaan. Soms kom ik in situaties terecht op straat waar ik liever niet wil zijn. Het allerbelangrijkste is om veilig thuis te komen bij je geliefde. Uiteindelijk zijn wij ook gewone mensen die veilig naar huis willen.’’

Je was je hele jeugd al bezig in de muziekwereld. Hoe kwam je dan toch bij de politie terecht?

,,Ik had eigenlijk nooit de ambitie om bij de politie te gaan werken. Van jongs af aan hebben mijn ouders mij gestimuleerd om de muziek in te gaan. Ik had aanleg om muziekinstrumenten te bespelen en ik vond het leuk, maar ik kon niet echt doorgroeien. Toen kwamen de vacatures en heb ik eigenlijk zomaar gesolliciteerd.’’

En toen voelde je je toch op je plek bij de politie?

,,Ik wilde iets doen wat goed is voor de maatschappij, in plaats van muziek maken en wachten tot het wel of niet lukt om door te breken. Ik ben volwassen geworden door de politie. Het is nooit mijn doel geweest, maar ik geloof dat het een soort roeping was.’’

Waar kwam dit liedje dan opeens vandaan?

,,Het was mij nooit echt gelukt om door te breken in de muziekwereld, maar ik wilde me wel graag laten zien. Vorig jaar heb ik meegedaan aan het televisieprogramma K2 zoekt K3, dat was heel leuk om te doen. Ook om even het verschil tussen de showbusiness en de keiharde realiteit te proeven. Het nummer ontstond spontaan in mijn hoofd tussen de diensten door. Toen dacht ik: hier moet ik iets mee. Dit komt uit mijn hart. Als ik mijn eigen verhaal vertel, dan maar zo.’’

