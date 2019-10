Zitting uitgesteld: vervoersdienst vergeet verdachte insulinemoorden op te halen

Met die mededeling kwam de voorzitter van de rechtbank in de extra beveiligde rechtszaal van het complex in Rotterdam . ,,Het is even rijden van Zaanstad, dus het kost wat tijd om hem hiernaartoe te halen’’, zei ze. De pro formazitting is uitgesteld tot vanmiddag half een.

De 23-jarige Rotterdammer wordt verdacht van vier moorden en zeven pogingen daartoe in 2016 en 2017 op bejaarde bewoners en patiënten van verpleeg- of verzorgingshuizen. Voor het proces, waarvan de eerste dag is gepland op 18 november, worden acht dagen uitgetrokken.

Rahiied A. werkte als verpleger in zorginstellingen in Puttershoek, Ridderkerk en Rotterdam en werd op 17 november 2017 aangehouden naar aanleiding van het onwel worden van een vrouw in ’t Huys te Hoecke in Puttershoek. Zij zou insuline - een middel dat de bloedsuikerspiegel verlaagt - hebben gekregen zonder enige medische noodzaak. Dat slachtoffer overleefde, maar het incident leidde tot nader onderzoek van een eerder - dodelijk - geval in hetzelfde verpleeghuis. Het lichaam van het slachtoffer moest worden opgegraven. Ook bleek toen dat een vrouw in een verzorgingshuis van Humanitas onwel was geworden. Nadat dit in het nieuws kwam, meldden zich het Jasmijnhuis en De Riederborgh in Ridderkerk met mogelijke gevallen.