Zo beleefden fanatieke Feyenoord-supporters de loting: ‘Ja hoor! Kom maar op! Wéér naar Rome’

Volgt Rotterdam Utrechts voorbeeld met terugbren­gen singels? ‘Meerwaarde is enorm’

Zal er ooit weer heerlijk fris water stromen door de Rotterdamse Goudsesingel? Het VVD-plan kan rekenen op enthousiaste reacties. Ook vanuit Utrecht, waar al eerder een drukke autobaan dwars door de stad is vervangen door een rustige singel. Toch is een expert kritisch. ,,Het is de vraag of het past bij de omgeving.”