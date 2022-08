Zo duidelijk een stempel drukken op de stad mag een burgemeester eigenlijk niet, maar Peper deed het wel

Het zegt veel over Peper dat zijn invloed zo duidelijk aanwijsbaar is. Bij de meeste burgemeesters is dat namelijk niet zo. Ze moeten eigenlijk alleen maar de vergaderingen van de gemeenteraad in goede banen leiden, terwijl die besluiten neemt over de stad. En als baas van de politie moeten zij waken over de veiligheid op straat. Kortom, het bewaren van de rust in de stad en het stadhuis. Peper vulde zijn taken anders in. Hij bepaalde de koers van de stad.

Met aantoonbaar resultaat. Waar besluitvorming over grote stedenbouwkundige projecten kan verzanden in eindeloos politiek gesoebat, was over de Erasmusbrug, de Kop van Zuid en allerlei hoogbouw in het centrum van Rotterdam maar weinig discussie. Peper vond dat er gebouwd moest worden. En zo geschiedde.

Niet meer laten vertellen wat goed voor ze is

Voor de stad was het goed, maar de inwoners merkten dat niet direct. Die zagen vooral een PvdA-bestuurder vanuit een ivoren toren besluiten nemen. Besluiten over hen en niet met hen. Zo plaveide hij de weg voor de opkomst van Pim Fortuyn en Leefbaar Rotterdam, die heel goed aanvoelden dat de burger zich niet meer door gezagsdragers wilde laten vertellen wat goed voor haar of hem is.

Quote De bonnetjes­af­fai­re was misschien deels onterecht, maar dat die kwestie kon ontstaan had alles te maken met Peper z’n gedrag

Uiteindelijk brak die autoritaire houding, in combinatie met de lengte van zijn bestuursperiode, hem ook persoonlijk op. Met zestien jaar is, de vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden, Peper de langstzittende burgemeester die Rotterdam na de Tweede Wereldoorlog heeft gehad. De bonnetjesaffaire was misschien deels onterecht, maar dat die kwestie kon ontstaan had alles te maken met Pepers gedrag en dat ambtenaren hem beu waren.

Waarschuwing

Het is het lot van bestuurders die lang op dezelfde post zitten en in die positie geen tegenspraak dulden. Ahmed Aboutaleb kan Pepers record breken, maar hij is gewaarschuwd.

De rehabilitatie kwam later en ook de erkenning dat Bram Peper het allemaal met hart voor Rotterdam heeft gedaan.

