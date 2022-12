Zo glad is het: strooiwagens nodig zodat brandweer bij brand kan komen en huisarts verwacht drukke dag

updateHet is spekglad deze vrijdagochtend in de regio Rotterdam! Hulpdiensten konden door de gladde wegen maar met moeite een brand bereiken in Rotterdam-Terbregge, een brandweerwagen gleed in Capelle van den IJssel van de weg af en kwam bijna in botsing met geparkeerde auto’s en de eerste gevallen van kneuzingen en mogelijke botbreuken komen al binnen bij de huisartsen.

Door de gladheid was een brand in een bedrijfspand aan de Satijnbloem, die vrijdagochtend even na 06.00 uur uitbrak in het afzuigkanaal in de keuken, lastig te bereiken. De hulpdiensten moesten eerst de gemeente vragen strooiwagens te sturen. Nadat deze strooiwagens de spekgladde wegen hadden gestrooid, kon de brandweer veilig het pand bereiken om de brand te blussen.

Eén persoon is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe de brand precies is ontstaan kan een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nog niet zeggen.

Nog een brandweerwagen in de problemen

Ook een brandweerwagen in Capelle aan den IJssel had vrijdagochtend moeite met de spekgladde wegen. Onderweg terug naar de kazerne gleed de wagen uit de bocht, in de richting van een aantal geparkeerde auto’s. De wagen kwam net tot stilstand voor de auto’s, waardoor een botsing uitbleef. ,,Er paste nog net een deken tussen”, aldus de kazerne op Instagram.

Omdat het de brandweerlieden niet zelf lukte om de wagen weer goed op weg te krijgen, is de politie met een takel gekomen om te helpen. Niet veel later kon de brandweerwagen daardoor zonder schade weer verder rijden richting de kazerne.

Huisarts verwacht drukke dag

Niet alleen auto’s hebben moeite met de gladde wegen, ook voor mensen ter voet of op de fiets is het uitkijken. Bij Huisarts Van der Poel in Rotterdam-Delfshaven meldde de eerste patiënt met een mogelijk gebroken pols zich al om één over acht. ,,De mevrouw was donderdagavond na een mooie treinreis uit Amersfoort, met een nog mooier cadeau in haar handen, achter het Centraal Station op een bruggetje uitgegleden en gevallen. ‘Gelukkig’ bleek het te gaan om een forse kneuzing en niet een gebroken pols, maar dat zij al zo vroeg belde, laat wel zien wat voor een dag dit gaat worden”, vertelt huisarts Matthijs van der Poel.

Hoe spekglad de stoepen en fietspaden zijn, ondervond ook wethouder Judith Bokhove. Zij ging donderdagavond ,,genadeloos onderuit” nadat ze onverwachts met haar fiets over een beijzeld weggedeelte reed.

