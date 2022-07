Zo haalde Carlo (60) dankzij zijn geliefde Hammondorgel zijn doctorstitel

Tsjomme hoopt op landelijk succes met zijn biermerk: ‘Grote brouwerij­en maken ons nu het leven zuur’

De Kaapse Brouwers, gestart als minibrouwerij en tapperij in de Fenix Food Factory, groeit gestaag. Daar is niet iedereen even blij mee. Oprichter Tsjomme Zijlstra (42) over de harde bierwereld: ,,De grote brouwerijen maken ons het leven zuur.”

