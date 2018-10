‘Zo kan de kijker zelf zien welke ronde Max Verstappen een pitstop moet maken’

Handhavers 'vissen' verloren spullen weer tevoor­schijn

16:28 Rotterdamse handhavers bleken deze dagen ware redders in nood. Een vrouw liet vanochtend haar autosleutels in een put vallen in het centrum van Rotterdam. In Kralingen verloor een vrouw haar tas met portemonnee en sleutels in een ondergrondse afvalcontainer. De handhavers wisten in beide gevallen de verloren eigendommen weer tevoorschijn te halen.