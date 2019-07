Zo kwam Jay (14) aan een rol in een Hollywoodfilm met grote sterren

De actiethriller Domino draait al enige tijd in Amerika en gaat op 19 september in ons land in première. ,,Eindelijk mag ik erover vertellen'', zei de mavo-scholier van het Helinium. Naar vrienden toe verzon hij smoesjes waarom hij in 2017 opeens naar Kopenhagen moest. ,,Daar werden we met een geblindeerde auto van het vliegveld gehaald en naar de filmset, een enorme villa, gebracht'', vertelt hij. In de film over de moord op een agent heet de jonge Hellevoeter Musa Tarzi en is de zoon van een terrorist. Hij wordt door de CIA stevig ondervraagd. ,,Ze trokken zelfs messen'', zegt Jay. In totaal is hij in deze beslissende scène van de film waarvan het plot nog niet verklapt mag worden 3,5 minuut te zien.