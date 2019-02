Zo leef je langer zonder ziek te worden, volgens onderzoek Erasmus MC

Update Brand in duwbak met 200 ton huisafval geblust

10:42 De brand die vanochtend vroeg woedde in een duwbak in de Rotterdamse haven is volledig geblust, zo maakt de brandweer bekend. Het ging om een gevaarte van 55 meter lang en 5 meter breed, gevuld met huisafval. Bewoond gebied heeft geen last gehad van de brand.