Zo leven Feyenoordfans toe naar de bloedstollende finale

De finalekoorts stijgt tot grote hoogtes! Kun jij ook niet wachten tot het zover is? Wij hebben een selectie van de mooiste verhalen in aanloop naar de Conference League voor jou op een rijtje gezet.

'Had mijn vader dit nog maar meegemaakt’

Sinds het overlijden van haar vader Loe op 92-jarige leeftijd komt Caroline van der Hoeven (57) niet meer in De Kuip. Het is simpelweg niet meer zoals het altijd was. In het hart van het Legioen zitten de familieleden, geliefden en vrienden die deze eerste Europese finale in twintig jaar niet meer meemaken. Caroline en ook Joey van den Wildenberg missen hun vader nu juist extra. De immense vreugde over het huidige succes heeft een zwart randje. ,,Ik zal af en toe knikken naar zijn foto die boven de open haard staat’’, zegt Caroline over de finale die haar Feyenoord speelt tegen AS Roma.

Volledig scherm ‘Dit was voor mij een van de mooiste momenten van mijn leven', zegt zoon Joey. © John de Pater

Dennis (43) heeft agressieve kanker, maar wil finale Tirana niet missen

Dennis de Roo had één droom: het grootste transportbedrijf van de wereld uit de grond stampen. De zakenman en Feyenoord-supporter was goed op weg, tot het vernietigende bericht van de oncoloog: asbestkanker. Een gesprek over de dood, familie, zakendoen en het bijwonen van de finale. ‘Die operatie stellen ze maar uit.’

Volledig scherm Havenbaron en Feyenoord-filantroop Dennis de Roo is ernstig ziek. Hij heeft kanker. © Frank de Roo

Dit is de wijk van Feyenoord-talent Malacia

Vanaf het trapveldje waar hij leerde voetballen, kon hij de Kuip al zien. Toch moest Tyrell Malacia van ver komen. In Hillesluis, een van de armste wijken van Rotterdam, hoopt iedereen dat hij woensdag met Feyenoord de Conference League wint. ‘Ik zei laatst tegen Tyrell: besef je wel wat je hebt bereikt?’

Volledig scherm Tyrell Malacia met zijn jeugdvriend Michel Cornelia. © True Color Media

Vincent is gek van Feyenoord, net zoals z’n hond

Vincent Flach (33) is een Feyenoorder in hart en nieren. Toen de zwarte spelersbus van Feyenoord dinsdag richting Rotterdam The Hague Airport vertrok, trotseerde hij als enige het wisselvallige weer om zijn favoriete club uit te zwaaien. Feyenoord betekent veel voor de Rotterdammer. Hij heeft zelfs zijn hond bijzondere namen gegeven die verwijzen naar de voetbalclub van Zuid: Juara Feye Bronckho. De eerste naam, Juara, betekent kampioen in het Indonesisch. De andere namen laten zich raden: het zijn afkortingen van Feyenoord en van Van Bronckhorst - destijds de trainer van de ploeg.

Volledig scherm Hond Juara Feye Bronckho. © Privéfoto

Cor (62) was bij Feyenoords eerste avontuur in Tirana: ‘Opeens zagen we een varken op straat’

Slechts 34 supporters beleefden ruim dertig jaar geleden het eerste avontuur van Feyenoord in Tirana. Rotterdammer Cor van der Sijde was er in 1991 bij (en nu weer). In dit verhaal blikt hij terug op deze memorabele trip. ,,Er waren varkens op straat. Vrouwen op blote voeten. Kinderen die bedelden. Het was een echte cultuurschok.’’

Volledig scherm Het uitgedoste legioen op de trappen van het enige hotel van Tirana had een grote aantrekkingskracht, ook op bedelende kinderen. © © Jan Kok | Boomerang Fotografie

‘Toeterend de straat op als ze de finale winnen’

Wit, zwart, moslim of christen. In Rotterdam houdt iedereen van Feyenoord. Dat is niets nieuws voor de volksclub op Zuid, maar wat is nu het geheim? ‘Wij hebben allemaal hetzelfde Feyenoord-hart.’

Volledig scherm Mohammed Koc in zijn eethuis aan de Beijerlandselaan bij het shirt van Okun Kökcu © Frank de Roo

