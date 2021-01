Zo’n krokante Pekingeend van Chung, die wil je wel thuis op een opgewarmd flensje

Bomen van het Dobberend Bos krijgen nieuwe plek

5 januari Vijf jaar lang dobberden ze stoïcijns in hun gerecyclede boeien in de Rijnhaven, maar na deze week is het over en uit voor het Dobberend Bos. Vanaf vandaag worden de twintig bomen door kranen op een boot gehesen, die hen vervolgens vrijdag naar hun nieuwe ligplaats brengt: het Weerwater in Almere, de entree van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022.