Zo regelt RET de kampioensdrukte in Rotterdam aankomende zondag

AD Presen­teert: Willem & Wessel LIVE, koop hier je tickets

Fan van de - zeer waarschijnlijke- aanstaande landskampioen Feyenoord, én van Willem van Hanegem? Dan is er goed nieuws. Mocht Go Ahead Eagles zondag verslagen worden dan kun je maandagavond 15 mei na de geplande huldiging van Feyenoord op de Coolsingel een paar honderd meter verderop, in poppodium Annabel, live in een prettige huiskamer-setting de ‘AD Willem & Wessel podcast’ bijwonen.