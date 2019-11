Zo smaken de nieuwe maaltijden van het Erasmus MC: 'Hier krijg je zin van’

De ‘gezonde keuze’ heeft minder zout en genoeg eiwit. Belangrijk om te voorkomen dat de spiermassa van een zieke snel afneemt, zo is de uitleg. ,,Over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Niet iedereen zal ons eten lekker vinden. De patiënten hier in het ziekenhuis zijn natuurlijk ook ernstig ziek en hebben daarom soms geen trek of zijn misselijk. Maar sommige patiënten kunnen er heel erg van genieten dat er eten voor hen wordt klaargemaakt’’, zegt diëtiste Saskia Riemslag Baas. ,,We weten dat voor het herstel goed eten belangrijk is, daarom willen we het zo aantrekkelijk mogelijk maken.’’