Zo won Rotterdam de slag om het Songfestival

Het zal je maar gebeuren: in het huwelijks­boot­je én over het dak

21:49 John Paul Young zong het jaren geleden al: Love is in the air, oftewel liefde in de lucht. lucht. Jaap en Dennis van der Spek lieten vanmiddag zien hoe dat eruitziet. Nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven, werden zij bij thuiskomst in Hoogvliet over hun huis getild met een kraan.