Zo wordt de anderhalvemeter-werkplek ineens een stuk fraaier

Opsporing verzocht: vijf pups die veel te vroeg bij hun moeder zijn weggehaald

4 mei De dierenpolitie is een onderzoek begonnen naar de verblijfplaats van vijf pups die veel te vroeg bij hun moeder zijn weggehaald en verkocht. De kleine viervoetertjes waren nog geen twee weken oud. Tegen de eigenaar van de teef, die in totaal acht pups op de wereld zette, is proces-verbaal opgemaakt.