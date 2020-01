Zo wordt het grootste chocoladekunstwerk van Nederland gemaakt

De chocoladegeur in de werkplaats van Frits van Noppen is onmiskenbaar. ,,In de Onderzeebootloods ruik je die straks nog veel meer’’, weet de 49-jarige Ridderkerker. ,,Daar hangt dan een afbeelding van ruim 10 ton aan chocolade – zo’n enorme hoeveelheid geurt intens. Dat is niet te vergelijken met hier in het bedrijf.’’