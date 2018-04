Zoekactie Nieuwe Maas: 'Kans is nihil dat persoon nog levend wordt gevonden'

UPDATEEr wordt inmiddels minder intensief gezocht naar een persoon die vanmiddag overboord van een schip sloeg en in de Nieuwe Maas belandde. ,,Er is geen sprake meer van een reddingsoperatie, maar een bergingsoperatie. De kans is nihil dat de persoon na zo een lange tijd nog in leven is'', vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.