Zoekplaatje in Diergaarde Blijdorp: spot de flamingo’s!

Flamingo’s? Ja, het is even zoeken, maar als je goed kijkt zie je dat de roze bloemenpracht in deze plant naadloos overgaat in de roze verenpracht van deze wakkere watervogels. De dieren genieten van de lente, met hun lange stelten banjerend door de ruime vijver in hun verblijf bij de monumentale, oude ingang van de zoo.