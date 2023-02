Zoektocht naar slachtoffers ‘Vergeten Bombardement’ 31 maart 1943 gaat door: publiek om hulp gevraagd

Namen van slachtof­fers van bombarde­men­ten in WOII. Wie weet wie ze zijn?

In het boek ‘Target Rotterdam‘ over geallieerde bombardementen op de regio Rotterdam staat een lange lijst van slachtoffers van geallieerde bombardementen in WOII. De auteurs van het boek en het AD zijn op zoek naar de ‘verhalen achter de namen’. Ofwel: wie heeft één of meerdere personen in dat overzicht gekend en kan meer over hen vertellen. Wellicht heeft iemand zelfs fotomateriaal of andere documenten, die meer licht kunnen werpen op het leven van degenen die door oorlogsgeweld om het leven kwamen.

9 november