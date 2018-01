Zoektocht naar vermist hondje breekt schippersvrouw op

Maar Bobbie laat zich niet vangen. Het voormalige zwerfhondje heeft in Roemenië geleerd zichzelf te redden. ,,Misschien is ze ook wel te slim om de vangkooien met eten in te lopen.''



,,We liggen nog steeds stil. Mijn man zegt: we kunnen hier toch niet eeuwig blijven? Er moet geld verdiend worden. Hij is nu naar kantoor om te kijken of er werk in de buurt is, zodat we in elk geval snel terug kunnen komen als ze gevonden wordt.''



Wat haar zo emotioneert? ,,De machteloosheid. Volgens de vrijwilligers die ermee bezig zijn, moeten we geduld hebben. Dan vertellen ze verhalen over een hondje, waarbij het vijf maanden heeft geduurd. Maar het kost me nu al zoveel energie. Ik wilde haar een goed leven geven en nu weet ik niet eens hoe het met haar gaat. Het is mijn hondje, ik wil haar terug.''